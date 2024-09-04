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Алгазин Михайло Клементьевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Алгазин Клементий Елисеевич

Мать: Алгазина Апросинья (Ефросинья) Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Фёкла Степановна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Алгазина) Лукерья Михайловна

Мать ребёнка: Алгазина Прасковья

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Алгазина) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Алгазина Прасковья

Рождение ребёнка
1843

Сын: Алгазин Поликарп Михайлович

Мать ребёнка: Алгазина Фёкла Степановна

Смерть
Неизвестно

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