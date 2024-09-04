Алгазин Михайло Клементьевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Алгазина) Лукерья Михайловна
Мать ребёнка: Алгазина Прасковья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Алгазина) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Алгазина Прасковья
Рождение ребёнка
1843
Сын: Алгазин Поликарп Михайлович
Мать ребёнка: Алгазина Фёкла Степановна
Смерть
Неизвестно