Алгазина Фёкла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазина Фёкла Степановна

Алгазина Фёкла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Михайло Клементьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843

Сын: Алгазин Поликарп Михайлович

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Клементьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.