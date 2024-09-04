Алгазина Апросинья (Ефросинья) Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1805
Сын: Алгазин Михайло Клементьевич
Отец ребёнка: Алгазин Клементий Елисеевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Алгазина) Татьяна Климентьевна
Отец ребёнка: Алгазин Клементий Елисеевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алгазин Игнатий Клементьевич
Отец ребёнка: Алгазин Клементий Елисеевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Алгазина) Матрёна Климентьевна
Отец ребёнка: Алгазин Клементий Елисеевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Алгазина) Аксинья Климентьевна
Отец ребёнка: Алгазин Клементий Елисеевич
Смерть
Неизвестно