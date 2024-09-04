Алгазина Апросинья (Ефросинья) Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Апросинья (Ефросинья) Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Клементий Елисеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1805

Сын: Алгазин Михайло Клементьевич

Отец ребёнка: Алгазин Клементий Елисеевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Алгазина) Татьяна Климентьевна

Отец ребёнка: Алгазин Клементий Елисеевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Алгазин Игнатий Клементьевич

Отец ребёнка: Алгазин Клементий Елисеевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Алгазина) Матрёна Климентьевна

Отец ребёнка: Алгазин Клементий Елисеевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Алгазина) Аксинья Климентьевна

Отец ребёнка: Алгазин Клементий Елисеевич

Смерть
Неизвестно

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