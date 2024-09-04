Алгазина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

До 1843

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Михайло Клементьевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Алгазина) Лукерья Михайловна

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Клементьевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Алгазина) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Клементьевич

Смерть
До 1843

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