Алгазина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиДо 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Алгазина) Лукерья Михайловна
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Клементьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Алгазина) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Клементьевич
Смерть
До 1843