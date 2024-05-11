(Морозова) Софья Михайловна 17.07.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Морозова) Софья Михайловна

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Место рождения

Тверская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.07.1887

Дата смерти

18.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1887

Отец: Морозов Михаил Семенович

Мать: Морозова (Михайлова) Анастасия Григорьевна

Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арамянц Арам Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
02.08.1887
Церковь Воскресения Христова, с. Еваново (Еремково), Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Таинство крещения совершил священник Евановской церкви Александр Сборовский с псаломщиком Павлом Сабининым.
Рождение ребёнка
30.08.1909 ст.

Дочь: Монтвид (Арамянц) Наталья Арамовна

Отец ребёнка: Арамянц Арам Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2402: Метрическая книга церкви Св. князя Владимира при Орлово-Новосильцевской богадельне за 1910 г., л... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1912 ст.

Дочь: Маковская (Арамянц) Тамара Арамовна

Отец ребёнка: Арамянц Арам Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1759: Метрическая книга церкви Александра Невского при доме протопресвитера Армии и Флота на 1915 год.... Показать все
Бракосочетание
09.05.1918

Муж: Петров Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковным браком Николай Ивановий и Софья Михайловна венчались 9 мая 1918 года в Спасо-Преображенском соборе. А 31 декабря того же года зарегистрировали брак и в столе ЗАГС. | ЦГА СПб - Центральный Го... Показать все
Рождение ребёнка
После 09.05.1918

Дочь: Петрова (Петрова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Иванович

Смерть
18.04.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Руднева М.М. Блокадный дневник (1941-1942). Санкт-Петербург: Коло, 2020. | Послесловие и публикация А. Л. Маковского. | стр. 56 | 19/IV. Вчера умерла Сонюшка. Как это странно и страшно звучит. Не могу... Показать все

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