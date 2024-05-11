(Морозова) Софья Михайловна
Место рожденияТверская губерния, Российская империя
Дата рождения17.07.1887
Дата смерти18.04.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1887
Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
02.08.1887
Церковь Воскресения Христова, с. Еваново (Еремково), Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Таинство крещения совершил священник Евановской церкви Александр Сборовский с псаломщиком Павлом Сабининым.
Рождение ребёнка
30.08.1909 ст.
Дочь: Монтвид (Арамянц) Наталья Арамовна
Отец ребёнка: Арамянц Арам Михайлович
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2402: Метрическая книга церкви Св. князя Владимира при Орлово-Новосильцевской богадельне за 1910 г., л... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1912 ст.
Дочь: Маковская (Арамянц) Тамара Арамовна
Отец ребёнка: Арамянц Арам Михайлович
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1759: Метрическая книга церкви Александра Невского при доме протопресвитера Армии и Флота на 1915 год.... Показать все
Бракосочетание
09.05.1918
Церковным браком Николай Ивановий и Софья Михайловна венчались 9 мая 1918 года в Спасо-Преображенском соборе. А 31 декабря того же года зарегистрировали брак и в столе ЗАГС. | ЦГА СПб - Центральный Го... Показать все
Рождение ребёнка
После 09.05.1918
Дочь: Петрова (Петрова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Петров Николай Иванович
Смерть
18.04.1942
Руднева М.М. Блокадный дневник (1941-1942). Санкт-Петербург: Коло, 2020. | Послесловие и публикация А. Л. Маковского. | стр. 56 | 19/IV. Вчера умерла Сонюшка. Как это странно и страшно звучит. Не могу... Показать все