Маковская (Арамянц) Тамара Арамовна
Место рождения
Дата рождения01.01.1912 ст.
Дата смерти20.11.1941
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1912 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1759: Метрическая книга церкви Александра Невского при доме протопресвитера Армии и Флота на 1915 год.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.09.1915 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1759: Метрическая книга церкви Александра Невского при доме протопресвитера Армии и Флота на 1915 год.... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1930
Сын: Маковский Александр Львович
Отец ребёнка: Маковский Лев Александрович
Смерть
20.11.1941
Причина смерти: Туберкулёз, голод. | Руднева М.М. Блокадный дневник (1941-1942). Санкт-Петербург: Коло, 2020. | Послесловие и публикация А. Л. Маковского. | стр. 35 | 21/XI. Вчера умерла Томочка. Умер... Показать все
Похороны
26.11.1941
Охта, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Место захоронения: «Уральская дорожка», координаты 59.94680, 30.42874 | Руднева М.М. Блокадный дневник (1941-1942). Санкт-Петербург: Коло, 2020. | Послесловие и публикация А. Л. Маковского. | с. 36 | ... Показать все