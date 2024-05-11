Маковская (Арамянц) Тамара Арамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковская (Арамянц) Тамара Арамовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.01.1912 ст.

Дата смерти

20.11.1941

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1912 ст.

Отец: Арамянц Арам Михайлович

Мать: (Морозова) Софья Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1759: Метрическая книга церкви Александра Невского при доме протопресвитера Армии и Флота на 1915 год.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковский Лев Александрович

Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
11.09.1915 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1759: Метрическая книга церкви Александра Невского при доме протопресвитера Армии и Флота на 1915 год.... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1930

Сын: Маковский Александр Львович

Отец ребёнка: Маковский Лев Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.11.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Туберкулёз, голод. | Руднева М.М. Блокадный дневник (1941-1942). Санкт-Петербург: Коло, 2020. | Послесловие и публикация А. Л. Маковского. | стр. 35 | 21/XI. Вчера умерла Томочка. Умер... Показать все
Похороны
26.11.1941
Охта, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Место захоронения: «Уральская дорожка», координаты 59.94680, 30.42874 | Руднева М.М. Блокадный дневник (1941-1942). Санкт-Петербург: Коло, 2020. | Послесловие и публикация А. Л. Маковского. | с. 36 | ... Показать все

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