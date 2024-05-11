Петров Николай Иванович 26.03.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Николай Иванович

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Место рождения

Большое Анненково, Фатежский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

26.03.1887 ст.

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1887 ст.

Отец: Петров Иван Федорович

Мать: Петрова (Бабанова) Анна Николаевна

Большое Анненково, Фатежский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
10.04.1887 ст.
Богоявленская церковь, с. Анненково (Большое Анненково), Фатежский уезд, Курская губерния, Российская империя
Образование
С 1903 по 1908
Образовательное учреждение: Санкт–Петербургский Политехнический институт | Уровень образования: Высшее | На Политехнический институт указывает фотография в студенческом мундире, а именно петличный зна... Показать все
Бракосочетание
09.05.1918

Жена: (Морозова) Софья Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковным браком Николай Ивановий и Софья Михайловна венчались 9 мая 1918 года в Спасо-Преображенском соборе. А 31 декабря того же года зарегистрировали брак и в столе ЗАГС. | ЦГА СПб - Центральный Го... Показать все
Рождение ребёнка
После 09.05.1918

Дочь: Петрова (Петрова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: (Морозова) Софья Михайловна

Смерть
1934
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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