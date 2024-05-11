Петров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения26.03.1887 ст.
Дата смерти1934
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1887 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
10.04.1887 ст.
Богоявленская церковь, с. Анненково (Большое Анненково), Фатежский уезд, Курская губерния, Российская империя
Образование
С 1903 по 1908
Образовательное учреждение: Санкт–Петербургский Политехнический институт | Уровень образования: Высшее | На Политехнический институт указывает фотография в студенческом мундире, а именно петличный зна... Показать все
Бракосочетание
09.05.1918
Церковным браком Николай Ивановий и Софья Михайловна венчались 9 мая 1918 года в Спасо-Преображенском соборе. А 31 декабря того же года зарегистрировали брак и в столе ЗАГС. | ЦГА СПб - Центральный Го... Показать все
Рождение ребёнка
После 09.05.1918
Дочь: Петрова (Петрова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: (Морозова) Софья Михайловна
Смерть
1934
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