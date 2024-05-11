Монтвид (Арамянц) Наталья Арамовна
Место рождения
Дата рождения30.08.1909 ст.
Дата смерти14.10.1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1909 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2402: Метрическая книга церкви Св. князя Владимира при Орлово-Новосильцевской богадельне за 1910 г., л... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-4331 (РГПУ имени А.И. Герцена),... Показать все
Крещение
Неизвестно
Церковь Владимира равнопостольного при Орлово-Новосильцевской богадельне, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2402: Метрическая книга церкви Св. князя Владимира при Орлово-Новосильцевской богадельне за 1910 г., л... Показать все
Образование
С ?.09.1928 по ?.06.1932
Образовательное учреждение: Педагогический институт им. А.И. Герцена | Специальность: Французский язык | Уровень образования: Высшее | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | До... Показать все
Место жительства
06.09.1928
Проживала по адресу: ул. Слуцкого (Таврическая), 19, кв. 16 | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и д... Показать все
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
04.07.1936
Дочь: Соколова (Монтвид) Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Монтвид Анатолий Эдуардович
Рождение ребёнка
29.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Монтвид Анатолий Эдуардович
Смерть
14.10.1990
Внучка Вероника вспоминает: «Бабушка с утра чувствовала себя как-то удивительно лучше, у неё даже румянец лёгкий появился. А когда дедушка позвал меня, она уже не дышала...» | Отпевали Наталью Арамовн... Показать все
Похороны
Неизвестно
Охта, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
«Уральская дорожка», координаты 59.94680, 30.42874