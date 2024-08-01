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Юрин Иван Тимофеевич

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

27.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Юрин Тимофей Григорьевич

Мать: не указана

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрина ?

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Стрелок.
Участие в бою
Между 1914 и 23.12.1916
Рига, Rīga
Участник Первой Мировой войны. 20-й Сибирский стрелковый полк.
Работа или профессия
1915
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Торговец. Источник: Список о раскольниках деревни Карауловка на октябрь 1860г.
Ранение
23.12.1916
Рига, Rīga
Причина выбытия: ранен/контужен. Тип документа: Именные списки потерь. Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив. Фонд: №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведен... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1917

Дочь: Жидкова (Юрина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Юрина ?

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1923

Сын: Юрин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Юрина ?

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Мама Фёдора Ивановича умерла рано, когда ему было 8 лет, поэтому своя семья была для него не просто ячейкой общества, а самой надёжной, крепкой основой. Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловк... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1926

Дочь: Гнездина (Юрина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Юрина ?

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1936

Дочь: Хмылёва (Юрина) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
27.06.1941
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Инфаркт миокарда.

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