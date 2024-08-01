Юрин Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти27.06.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Юрин Тимофей Григорьевич
Мать: не указана
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрина ?
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Стрелок.
Участие в бою
Между 1914 и 23.12.1916
Участник Первой Мировой войны. 20-й Сибирский стрелковый полк.
Работа или профессия
1915
Торговец. Источник: Список о раскольниках деревни Карауловка на октябрь 1860г.
Ранение
23.12.1916
Причина выбытия: ранен/контужен. Тип документа: Именные списки потерь. Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив. Фонд: №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведен... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1917
Дочь: Жидкова (Юрина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Юрина ?
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1923
Сын: Юрин Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Юрина ?
Мама Фёдора Ивановича умерла рано, когда ему было 8 лет, поэтому своя семья была для него не просто ячейкой общества, а самой надёжной, крепкой основой. Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловк... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1926
Дочь: Гнездина (Юрина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Юрина ?
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1936
Дочь: Хмылёва (Юрина) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.06.1941
Причина смерти: Инфаркт миокарда.