Юрин Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрин Тимофей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Юрин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брусова Домника Павловна

Мать ребёнка: не указана

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина ? Павловна

Мать ребёнка: не указана

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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