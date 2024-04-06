Юрин Тимофей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрин Григорий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Юрин Иван Тимофеевич
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брусова Домника Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина ? Павловна
Смерть
Неизвестно