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Жидкова (Юрина) Александра Ивановна

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

19.09.1917

Дата смерти

08.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1917

Отец: Юрин Иван Тимофеевич

Мать: Юрина ?

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Швея. Комбинат бытового обслуживания.
Место жительства
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.07.1940

Сын: Жидков Пётр Петрович

Отец ребёнка: Жидков Пётр

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
До 1941

Муж: Жидков Пётр

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
08.01.1990
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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