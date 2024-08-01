Жидкова (Юрина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.09.1917
Дата смерти08.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1917
Отец: Юрин Иван Тимофеевич
Мать: Юрина ?
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Швея. Комбинат бытового обслуживания.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1940
Сын: Жидков Пётр Петрович
Отец ребёнка: Жидков Пётр
Бракосочетание
До 1941
Муж: Жидков Пётр
Смерть
08.01.1990