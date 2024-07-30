Алексеева Юлия ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Юлия ??

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев ?? ??

Мать: Алексеева Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боярский Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Боярский Григорий ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боярский Геогрий Григорьевич

Отец ребёнка: Боярский Григорий ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боярская Рита Григорьевна

Отец ребёнка: Боярский Григорий ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боярская Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Боярский Григорий ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боярская Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Боярский Григорий ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боярская Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Боярский Григорий ??

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боярский Григорий ??

Смерть
Неизвестно

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