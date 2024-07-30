Алексеева Юлия ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев ?? ??
Мать: Алексеева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боярский Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Боярский Григорий ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боярский Геогрий Григорьевич
Отец ребёнка: Боярский Григорий ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярская Рита Григорьевна
Отец ребёнка: Боярский Григорий ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярская Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Боярский Григорий ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярская Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Боярский Григорий ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярская Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Боярский Григорий ??
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боярский Григорий ??
Смерть
Неизвестно