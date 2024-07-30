Алексеева Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Юлия ??

Отец ребёнка: Алексеев ?? ??

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев ?? ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боярская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев ?? ??

Смерть
Неизвестно

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