Алексеев ?? ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Юлия ??
Мать ребёнка: Алексеева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Алексеева Варвара
Смерть
Неизвестно