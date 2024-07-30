Боярский Григорий ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боярский Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Алексеева Юлия ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боярский Геогрий Григорьевич
Мать ребёнка: Алексеева Юлия ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярская Рита Григорьевна
Мать ребёнка: Алексеева Юлия ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярская Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Алексеева Юлия ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярская Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Алексеева Юлия ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярская Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Алексеева Юлия ??
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Юлия ??
Смерть
Неизвестно