Боярская Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боярский Григорий ??
Мать: Алексеева Юлия ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адрианова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Адрианов Павел ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адрианова Галина Павловна
Отец ребёнка: Адрианов Павел ??
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адрианов Павел ??
Смерть
Неизвестно