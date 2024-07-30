Боярская Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярская Вера Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боярский Григорий ??

Мать: Алексеева Юлия ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адрианова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Адрианов Павел ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адрианова Галина Павловна

Отец ребёнка: Адрианов Павел ??

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адрианов Павел ??

Смерть
Неизвестно

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