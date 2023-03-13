Микеринъ Петръ
Место рожденияВарваже Решетово тожъ
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Микеринъ Иванъ
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Микерина Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Микерина Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Микеринъ Трифанъ
Мать ребёнка: Микерина Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Слухова Федосья
Мать ребёнка: Микерина Анна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микерина Анна Тимофеева