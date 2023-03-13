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Микеринъ Петръ

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Место рождения

Варваже Решетово тожъ

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Микеринъ Иванъ

Мать: Микерина Прасковья Семенова

Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Микерина Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Микерина Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Микеринъ Трифанъ

Мать ребёнка: Микерина Анна Тимофеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Слухова Федосья

Мать ребёнка: Микерина Анна Тимофеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микерина Анна Тимофеева

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