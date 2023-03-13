Микерина Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Микеринъ Петръ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Микеринъ Петръ
Рождение ребёнка
1764
Сын: Микеринъ Трифанъ
Отец ребёнка: Микеринъ Петръ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Слухова Федосья
Отец ребёнка: Микеринъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Микеринъ Петръ