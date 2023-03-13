Микерина Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микерина Анна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Микеринъ Петръ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Микеринъ Петръ

Рождение ребёнка
1764

Сын: Микеринъ Трифанъ

Отец ребёнка: Микеринъ Петръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Слухова Федосья

Отец ребёнка: Микеринъ Петръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микеринъ Петръ

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