Микерина Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Микеринъ Петръ
Отец ребёнка: Микеринъ Иванъ
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Микеринъ Осипъ
Отец ребёнка: Микеринъ Иванъ
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Микеринъ Миней
Отец ребёнка: Микеринъ Иванъ
Варваже Решетово тожъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Микеринъ Иванъ