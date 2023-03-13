Микеринъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМикеринъ Иванъ

Микеринъ Иванъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Микеринъ Никифоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Микеринъ Григорий

Мать ребёнка: не указана

Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1712

Сын: Микеринъ Илья

Мать ребёнка: не указана

Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1715

Сын: Микеринъ Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1725

Сын: Микеринъ Федоръ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Микеринъ Петръ

Мать ребёнка: Микерина Прасковья Семенова

Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1743

Сын: Микеринъ Осипъ

Мать ребёнка: Микерина Прасковья Семенова

Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1746

Сын: Микеринъ Миней

Мать ребёнка: Микерина Прасковья Семенова

Варваже Решетово тожъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микерина Прасковья Семенова

Смерть
1761
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close