Микеринъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смерти1761
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Микеринъ Никифоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Микеринъ Григорий
Мать ребёнка: не указана
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1712
Сын: Микеринъ Илья
Мать ребёнка: не указана
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1715
Сын: Микеринъ Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1725
Сын: Микеринъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Микеринъ Петръ
Мать ребёнка: Микерина Прасковья Семенова
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Микеринъ Осипъ
Мать ребёнка: Микерина Прасковья Семенова
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Микеринъ Миней
Мать ребёнка: Микерина Прасковья Семенова
Варваже Решетово тожъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1761