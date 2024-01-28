Бондарев Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева Ефросинья
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 627об
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Бондарева Ефросинья
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Бондарева Ефросинья
Рождение ребёнка
1835
Сын: Бондарев Герасим Иванович
Мать ребёнка: Бондарева Ефросинья
Смерть
Неизвестно