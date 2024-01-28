Бондарева (Токарева) Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Токарева) Матрена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Токарев Семен Иванович

Мать: Токарева Нрзб

Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка по слободе Ширяеовой (1795)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Бондарев Фома Гаврилович

Отец ребёнка: Бондарев Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бондарев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Бондарев Гаврила Иванович

Смерть
Неизвестно

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