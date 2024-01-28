Бондарева (Токарева) Матрена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Токарев Семен Иванович
Мать: Токарева Нрзб
Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка по слободе Ширяеовой (1795)
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Бондарев Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Бондарев Гаврила Иванович
Смерть
Неизвестно