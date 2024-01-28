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Бондарева Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Иван Гаврилович

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 628
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бондарев Савва Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бондарев Федор Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Бондарев Герасим Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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