Бондарева Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 628
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Бондарев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Бондарев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Бондарев Герасим Иванович
Отец ребёнка: Бондарев Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно