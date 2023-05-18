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Ульяна Зотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Зот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чуриков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чуриков Михаил Федотович

Рождение ребёнка
20.01.1833

Сын: Чуриков Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Чуриков Михаил Федотович

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1836

Дочь: Лычагина Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Чуриков Михаил Федотович

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Чуриков Епифан Михайлович

Отец ребёнка: Чуриков Михаил Федотович

Рождение ребёнка
03.09.1842

Сын: Чуриков Никита Михайлович

Отец ребёнка: Чуриков Михаил Федотович

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чуриков Адриан Михайлович

Отец ребёнка: Чуриков Михаил Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуриков Михаил Федотович

Смерть
Неизвестно