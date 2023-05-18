Ульяна Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Зот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Чуриков Михаил Федотович
Рождение ребёнка
20.01.1833
Сын: Чуриков Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Чуриков Михаил Федотович
Рождение ребёнка
18.02.1836
Дочь: Лычагина Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Чуриков Михаил Федотович
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Чуриков Епифан Михайлович
Отец ребёнка: Чуриков Михаил Федотович
Рождение ребёнка
03.09.1842
Сын: Чуриков Никита Михайлович
Отец ребёнка: Чуриков Михаил Федотович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чуриков Адриан Михайлович
Отец ребёнка: Чуриков Михаил Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно