Чуриков Адриан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Чуриков Михаил Федотович
Мать: Ульяна Зотовна
Бракосочетание
19.01.1862
Рождение ребёнка
02.06.1862
Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
11.10.1864
Сын: Чуриков Кузьма Адрианович
Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
16.08.1867
Дочь: Ловчикова Наталья Адриановна
Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1878
Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
14.05.1881
Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
14.05.1881
Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
15.06.1883
Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Адриановна
Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна
Смерть
Неизвестно