Чуриков Адриан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуриков Адриан Михайлович

Чуриков Адриан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Чуриков Михаил Федотович

Мать: Ульяна Зотовна

Бракосочетание
19.01.1862

Жена: Чурикова Акилина Михайловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.06.1862

Сын: Чуриков Пётр Адрианович

Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
11.10.1864

Сын: Чуриков Кузьма Адрианович

Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
16.08.1867

Дочь: Ловчикова Наталья Адриановна

Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Чуриков Флор Адрианович

Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.1878

Сын: Чуриков Роман Адрианович

Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.05.1881

Сын: Чуриков Ефрем Адрианович

Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.05.1881

Сын: Чуриков Фёдор Адрианович

Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.06.1883

Сын: Чуриков Тихон Адрианович

Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуриков Фрол Адрианов

Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Адриановна

Мать ребёнка: Чурикова Акилина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close