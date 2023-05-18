Чурикова (Ильина) Акилина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурикова (Ильина) Акилина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1862

Муж: Чуриков Адриан Михайлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.06.1862

Сын: Чуриков Пётр Адрианович

Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович

Рождение ребёнка
11.10.1864

Сын: Чуриков Кузьма Адрианович

Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович

Рождение ребёнка
16.08.1867

Дочь: Ловчикова Наталья Адриановна

Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Чуриков Флор Адрианович

Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1878

Сын: Чуриков Роман Адрианович

Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.05.1881

Сын: Чуриков Ефрем Адрианович

Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.05.1881

Сын: Чуриков Фёдор Адрианович

Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.06.1883

Сын: Чуриков Тихон Адрианович

Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуриков Фрол Адрианов

Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Адриановна

Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович

Смерть
Неизвестно