Чурикова (Ильина) Акилина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1862
Рождение ребёнка
02.06.1862
Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
11.10.1864
Сын: Чуриков Кузьма Адрианович
Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
16.08.1867
Дочь: Ловчикова Наталья Адриановна
Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1878
Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
14.05.1881
Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
14.05.1881
Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
15.06.1883
Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Адриановна
Отец ребёнка: Чуриков Адриан Михайлович
Смерть
Неизвестно