Чуриков Епифан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти12.12.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Чуриков Михаил Федотович
Мать: Ульяна Зотовна
Бракосочетание
09.05.1858
Рождение ребёнка
18.10.1859
Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
19.07.1861
Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
23.06.1863
Сын: Чуриков Кузьма Епифанович
Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
02.07.1865
Дочь: Ольга Епифановна
Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
10.10.1867
Дочь: Парасковья Епифановна
Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
26.02.1878
Дочь: Балакина Евдокия Епифановна
Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
19.05.1881
Сын: Чуриков Константин Епифанович
Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Епифановна
Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна
Смерть
12.12.1894
Причина смерти: от головной боли