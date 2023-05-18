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Чуриков Епифан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

12.12.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Чуриков Михаил Федотович

Мать: Ульяна Зотовна

Бракосочетание
09.05.1858

Жена: Чурикова Агафья Захаровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.10.1859

Сын: Чуриков Лука Епифанович

Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.07.1861

Сын: Чуриков Дей Епифанович

Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна

Рождение ребёнка
23.06.1863

Сын: Чуриков Кузьма Епифанович

Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.07.1865

Дочь: Ольга Епифановна

Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.10.1867

Дочь: Парасковья Епифановна

Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.02.1878

Дочь: Балакина Евдокия Епифановна

Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.05.1881

Сын: Чуриков Константин Епифанович

Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Епифановна

Мать ребёнка: Чурикова Агафья Захаровна

Смерть
12.12.1894
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: от головной боли
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