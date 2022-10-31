Половцева (Кузмичёва) Валентина Михайловна 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Половцева (Кузмичёва) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

31.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Кузмичёв Михаил Егорович

Мать: (Переведенцева) Евдокия Нкифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половцев Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1959

Сын: Половцев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Половцев Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
30.12.1964

Дочь: Макарова (Половцев) Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Половцев Дмитрий Алексеевич

Смерть
31.10.2022

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