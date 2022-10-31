Половцева (Кузмичёва) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти31.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Сын: Половцев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Половцев Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
30.12.1964
Дочь: Макарова (Половцев) Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Половцев Дмитрий Алексеевич
Смерть
31.10.2022