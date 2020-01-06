Кузмичёв Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1909
Дата смерти28.09.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Нкифоровна
Рождение ребёнка
04.05.1940
Дочь: Кладовщикова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Нкифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Нкифоровна
Смерть
28.09.1992