Кузмичёв Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузмичёв Михаил Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1909

Дата смерти

28.09.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Нкифоровна

Рождение ребёнка
04.05.1940

Дочь: Кладовщикова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Нкифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Нкифоровна

Смерть
28.09.1992
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