? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лукин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Лукин Афанасий Антонович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лукин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Лукин Афанасий Антонович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1885

Сын: Лукин Павел Афанасьеввич

Отец ребёнка: Лукин Афанасий Антонович

д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1888

Сын: Лукин Вонифатий Афанасьевич

Отец ребёнка: Лукин Афанасий Антонович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close