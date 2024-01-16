?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Лукин Афанасий Антонович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Лукин Афанасий Антонович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Лукин Афанасий Антонович
д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1888
Сын: Лукин Вонифатий Афанасьевич
Отец ребёнка: Лукин Афанасий Антонович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества