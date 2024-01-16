Лукин Вонифатий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Вонифатий Афанасьевич

Место рождения

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Лукин Афанасий Антонович

Мать: ?

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
До 1914

Жена: Лукина Наталья Фёдоровна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно
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