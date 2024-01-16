Лукин Вонифатий Афанасьевич
Место рожденияд. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Лукин Афанасий Антонович
Мать: ?
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
До 1914
Жена: Лукина Наталья Фёдоровна
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно