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Лукин Михаил Афанасьевич

Место рождения

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Лукин Афанасий Антонович

Мать: ?

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Фаина Михайловна

Мать ребёнка: Лукина Миропия Степановна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Миропия Степановна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно
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