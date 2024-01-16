Лукин Михаил Афанасьевич
Место рожденияд. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Лукин Афанасий Антонович
Мать: ?
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Фаина Михайловна
Мать ребёнка: Лукина Миропия Степановна
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно