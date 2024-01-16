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Лукин Иван Афанасьевич

Место рождения

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Лукин Афанасий Антонович

Мать: ?

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Аполлинария Николаевна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1908

Сын: Лукин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Лукина Аполлинария Николаевна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Калиса Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Аполлинария Николаевна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Аполлинария Николаевна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно
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