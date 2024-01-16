Лукин Иван Афанасьевич
Место рожденияд. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Лукин Афанасий Антонович
Мать: ?
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Аполлинария Николаевна
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Лукина Аполлинария Николаевна
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Калиса Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Аполлинария Николаевна
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно