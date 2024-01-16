Лукина Аполлинария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Аполлинария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Афанасьевич

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1908

Сын: Лукин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Афанасьевич

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Калиса Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Афанасьевич

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Иван Афанасьевич

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно
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