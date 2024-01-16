Лукина Аполлинария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Афанасьевич
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Лукин Иван Афанасьевич
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Калиса Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Афанасьевич
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно