Игдисанов Наиль Локманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игдисанов Наиль Локманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игдисанов Локман Харисович

Мать: Игдисанова Вакипа

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Зайникова Самия Наилевна

Мать ребёнка: Игдисанова Васима

Рождение ребёнка
1964

Сын: Игдисанов Назиль Наилевич

Мать ребёнка: Игдисанова Васима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Назгат Наилевич

Мать ребёнка: Игдисанова Васима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игдисанова Васима

Смерть
Неизвестно