Игдисанов Наиль Локманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игдисанов Локман Харисович
Мать: Игдисанова Вакипа
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Зайникова Самия Наилевна
Мать ребёнка: Игдисанова Васима
Рождение ребёнка
1964
Сын: Игдисанов Назиль Наилевич
Мать ребёнка: Игдисанова Васима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игдисанов Назгат Наилевич
Мать ребёнка: Игдисанова Васима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игдисанова Васима
Смерть
Неизвестно