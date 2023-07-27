Игдисанова Васима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игдисанова Васима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Зайникова Самия Наилевна

Отец ребёнка: Игдисанов Наиль Локманович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Игдисанов Назиль Наилевич

Отец ребёнка: Игдисанов Наиль Локманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Назгат Наилевич

Отец ребёнка: Игдисанов Наиль Локманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игдисанов Наиль Локманович