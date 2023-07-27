Игдисанова Васима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Зайникова Самия Наилевна
Отец ребёнка: Игдисанов Наиль Локманович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Игдисанов Назиль Наилевич
Отец ребёнка: Игдисанов Наиль Локманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игдисанов Назгат Наилевич
Отец ребёнка: Игдисанов Наиль Локманович
Бракосочетание
Неизвестно