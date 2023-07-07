Игдисанов Локман Харисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игдисанов Харис Минхайдарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игдисанов Наиль Локманович
Мать ребёнка: Игдисанова Вакипа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазитова Фарзана Локмановна
Мать ребёнка: Игдисанова Вакипа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанбаева Жамгия Локмановна
Мать ребёнка: Игдисанова Вакипа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игдисанов Фаиль Локманович
Мать ребёнка: Игдисанова Вакипа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игдисанова Вакипа
Смерть
Неизвестно