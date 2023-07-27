Игдисанова (Шапикова) Вакипа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игдисанова (Шапикова) Вакипа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Наиль Локманович

Отец ребёнка: Игдисанов Локман Харисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазитова Фарзана Локмановна

Отец ребёнка: Игдисанов Локман Харисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанбаева Жамгия Локмановна

Отец ребёнка: Игдисанов Локман Харисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Фаиль Локманович

Отец ребёнка: Игдисанов Локман Харисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игдисанов Локман Харисович

Смерть
Неизвестно