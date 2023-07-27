Игдисанова (Шапикова) Вакипа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игдисанов Наиль Локманович
Отец ребёнка: Игдисанов Локман Харисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазитова Фарзана Локмановна
Отец ребёнка: Игдисанов Локман Харисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанбаева Жамгия Локмановна
Отец ребёнка: Игдисанов Локман Харисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игдисанов Фаиль Локманович
Отец ребёнка: Игдисанов Локман Харисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно