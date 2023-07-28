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Максин (Зарубин) Андрей Иванович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 24.06.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.06.1812

Отец: Максин Иван Ильич

Мать: Максина Матрона Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Максин Евдоким Андреевич

Мать ребёнка: Баннова Матрона Марковна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Максина Василиса Андреевна

Мать ребёнка: Баннова Матрона Марковна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Максин Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Баннова Матрона Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Матрона Марковна

Смерть
Неизвестно