Максин (Зарубин) Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 24.06.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.06.1812
Отец: Максин Иван Ильич
Мать: Максина Матрона Акимовна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Баннова Матрона Марковна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Максина Василиса Андреевна
Мать ребёнка: Баннова Матрона Марковна
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Баннова Матрона Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баннова Матрона Марковна
Смерть
Неизвестно