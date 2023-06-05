Максин Евдоким Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Максин Андрей Иванович
Мать: Максина Матрона
Рождение ребёнка
14.12.1852
Дочь: Максина Ульяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Максина Параскева Ионовна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Максин Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Максина Александра Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1855
Дочь: Максина Пелагея Евдокимовна
Мать ребёнка: Максина Параскева Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно