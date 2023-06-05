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Максин Евдоким Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Максин Андрей Иванович

Мать: Максина Матрона

Рождение ребёнка
14.12.1852

Дочь: Максина Ульяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Максина Параскева Ионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Максин Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Максина Александра Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1855

Дочь: Максина Пелагея Евдокимовна

Мать ребёнка: Максина Параскева Ионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Параскева Ионовна

Смерть
Неизвестно