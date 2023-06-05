Максина Параскева Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1852
Дочь: Максина Ульяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Максин Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
06.05.1855
Дочь: Максина Пелагея Евдокимовна
Отец ребёнка: Максин Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
29.04.1859
Дочь: Максина Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно