Максина Параскева Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина Параскева Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1852

Дочь: Максина Ульяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Максин Евдоким Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1855

Дочь: Максина Пелагея Евдокимовна

Отец ребёнка: Максин Евдоким Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.04.1859

Дочь: Максина Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Евдоким Андреевич

Смерть
Неизвестно
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