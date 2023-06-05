Максин Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максин Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максин Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 24.06.1812

Сын: Максин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Максина Матрона Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Матрона Акимовна

Смерть
Неизвестно