Максин Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 24.06.1812
Мать ребёнка: Максина Матрона Акимовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Матрона Акимовна
Смерть
Неизвестно