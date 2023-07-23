Максин Даниил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Максин Андрей Иванович
Мать: Баннова Матрона Марковна
Бракосочетание
30.01.1857
Жена: Максина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
10.05.1858
Дочь: Максина Елена Даниловна
Мать ребёнка: Максина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
02.12.1859
Мать ребёнка: Максина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
12.11.1862
Мать ребёнка: Максина Марфа Яковлевна
Бракосочетание
18.01.1863
Жена: Максина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
21.05.1866
Дочь: Максина Елена Даниловна
Мать ребёнка: Максина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
04.06.1869
Дочь: Максина Акилина Даниловна
Мать ребёнка: Максина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
06.07.1871
Мать ребёнка: Максина Ксения Федоровна
Выдано повторное свидетельство 15.04.1938. Выдано свидетельство 02.07.1953.
Смерть
Неизвестно