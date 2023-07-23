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Максин Даниил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Максин Андрей Иванович

Мать: Баннова Матрона Марковна

Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Максина Марфа Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1858

Дочь: Максина Елена Даниловна

Мать ребёнка: Максина Марфа Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.12.1859

Сын: Максин Николай Данилович

Мать ребёнка: Максина Марфа Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1862

Сын: Максин Иван Данилович

Мать ребёнка: Максина Марфа Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
18.01.1863

Жена: Максина Ксения Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.05.1866

Дочь: Максина Елена Даниловна

Мать ребёнка: Максина Ксения Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.06.1869

Дочь: Максина Акилина Даниловна

Мать ребёнка: Максина Ксения Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1871

Сын: Максин Гавриил Данилович

Мать ребёнка: Максина Ксения Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Выдано повторное свидетельство 15.04.1938. Выдано свидетельство 02.07.1953.
Смерть
Неизвестно
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