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Асташенков Григорий Данилович

Место рождения

Медведки

Дата рождения

1934

Дата смерти

17.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Асташенков Данила

Мать: Асташенкова Екатерина

Военная служба
Неизвестно
Демидовский РВК, Смоленская обл., Демидовский р-н
Смерть
17.01.1945
Похороны
Неизвестно
Польша, пов. Цеханувский, д. Косцельне, костел, северо-западнее, 100 м, братская могила № 68, считая снизу, ряд 1, 1-й от западного края могилы