Асташенков Григорий Данилович
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти17.01.1945
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Асташенков Данила
Мать: Асташенкова Екатерина
Военная служба
Неизвестно
Демидовский РВК, Смоленская обл., Демидовский р-н
Смерть
17.01.1945
Похороны
Неизвестно
Польша, пов. Цеханувский, д. Косцельне, костел, северо-западнее, 100 м, братская могила № 68, считая снизу, ряд 1, 1-й от западного края могилы