Соломония Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1857
Сын: Федор Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Иванов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Иванов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Никифор Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Иванов
Смерть
Неизвестно