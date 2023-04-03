Соломония Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломония Семенова

Соломония Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1857

Сын: Федор Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Иванов

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Иванов

Рождение ребёнка
1862

Сын: Никифор Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Иванов

Смерть
Неизвестно