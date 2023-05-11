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Терентий Иванов

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Иван Яковлев

Мать: Акулина Петрова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Терентьева

Мать ребёнка: Василиса

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1850

Сын: Спиридон Терентьев

Мать ребёнка: Василиса

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.11.1857

Сын: Федор Терентьев

Мать ребёнка: Соломония Семенова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена Терентьева

Мать ребёнка: Соломония Семенова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Никифор Терентьев

Мать ребёнка: Соломония Семенова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Смерть
Неизвестно
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