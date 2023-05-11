Терентий Иванов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Иван Яковлев
Мать: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Терентьева
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
04.12.1850
Сын: Спиридон Терентьев
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
08.11.1857
Сын: Федор Терентьев
Мать ребёнка: Соломония Семенова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Терентьева
Мать ребёнка: Соломония Семенова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Никифор Терентьев
Мать ребёнка: Соломония Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Смерть
Неизвестно