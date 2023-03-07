Киселева (Остроумова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Остроумова) Анна Михайловна

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

29.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1878

Отец: Остроумов Михаил Александрович

Мать: Остроумова Екатерина Лукинична

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Киселев Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Алексеева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Александр Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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