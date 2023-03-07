Киселева (Остроумова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1878
Рождение ребёнка
1897
Сын: Киселев Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Алексеева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Александр Иванович
Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно