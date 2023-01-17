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Остроумов Михаил Александрович

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Остроумов Александр Иванович

Мать: Остроумова Таисия Дмитриевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.11.1878

Дочь: Киселева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1884

Дочь: Корнилова Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.11.1891

Дочь: Кононова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остроумова Екатерина Лукинична

Работа или профессия
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Купец (возможно пароходство)
Работа или профессия
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Купец (возможно пароходство)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1962
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