Остроумов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти1962
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
29.11.1878
Дочь: Киселева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична
Рождение ребёнка
05.06.1884
Дочь: Корнилова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична
Рождение ребёнка
13.11.1891
Дочь: Кононова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Купец (возможно пароходство)
Работа или профессия
Неизвестно
Купец (возможно пароходство)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1962