Остроумова (Короткова) Екатерина Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиПосле 1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1878
Дочь: Киселева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Остроумов Михаил Александрович
г. Семенов Нижегородская губ.
Рождение ребёнка
05.06.1884
Дочь: Корнилова Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Остроумов Михаил Александрович
Семёнов, Семёновский уезд, Нижегородская губерния, Россия
Рождение ребёнка
13.11.1891
Дочь: Кононова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Остроумов Михаил Александрович
Семёнов, Семёновский уезд, Нижегородская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Остроумов Михаил Александрович
Смерть
После 1891