Остроумова (Короткова) Екатерина Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроумова (Короткова) Екатерина Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

После 1891

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1878

Дочь: Киселева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Остроумов Михаил Александрович

г. Семенов Нижегородская губ.
Рождение ребёнка
05.06.1884

Дочь: Корнилова Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Остроумов Михаил Александрович

Семёнов, Семёновский уезд, Нижегородская губерния, Россия
Рождение ребёнка
13.11.1891

Дочь: Кононова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Остроумов Михаил Александрович

Семёнов, Семёновский уезд, Нижегородская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остроумов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Остроумов Михаил Александрович

Смерть
После 1891
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