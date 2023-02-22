Киселев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Иван Иванович

Мать: Киселева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Надежда Матвеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Надежда Матвеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Надежда Матвеевна

Смерть
1941
Финский фронт
Предположительно пропал без вести .
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