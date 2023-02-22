Киселев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Иван Иванович
Мать: Киселева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Надежда Матвеевна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Надежда Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Финский фронт
Предположительно пропал без вести .